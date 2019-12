Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Diebstahlsversuch ertappt

Hückelhoven (ots)

Ein Anwohner der Mokwastraße bemerkte gegen 12 Uhr, am Sonntag, 29. Dezember, eine unbekannte, männliche Person in seiner Garage. Dieser schaute in Schränke und Schubladen. Als der Unbekannte den Eigentümer bemerkte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Mokwastraße. Der Täter war etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Statur, kurze, schwarze Haare und wirkte ausländisch. Er war mit einer grauen Kapuzenjacke, schwarze Hose und schwarzen Sportschuhen mit rötlicher Sohle bekleidet. Ob er etwas entwendete, wird zurzeit ermittelt. Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann oder ihn bei seiner Flucht gesehen hat, wird gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0.

