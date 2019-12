Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Erkelenz-Gerderath (ots)

In der Nacht zum 29. Dezember (Sonntag) wurden in Gerderath mehrere parkende Fahrzeuge aufgebrochen.

Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Seitenscheibe eines Pkw ein, der an der Theodor-Lennartz-Straße parkte. Aus dem Innenraum entwendeten sie Herrenbekleidung.

Ebenfalls durch das Einschlagen einer Seitenscheibe wurde ein an der Jakob-Franzen-Straße parkendes Fahrzeug aufgebrochen. In diesem Fall wird noch ermittelt, ob die Täter etwas erbeuteten.

Auch an der Schlesierstraße wurden aus einem parkenden Fahrzeug zwei Jacken und ein Tablet entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter auch an diesem Pkw eine Seitenscheibe ein.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell