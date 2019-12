Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Heinsberg-Porselen (ots)

Ein an der Rurtalstraße parkender Pkw wurde in der Nacht zum 1. Weihnachtstag (25. Dezember) durch unbekannte Täter aufgebrochen. Diese schlugen eine Seitenscheibe ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Sie stahlen eine Tasche, die im Innenraum lag.

In derselben Nacht drangen unbekannte Täter auch in ein weiteres Fahrzeug ein, welches ebenfalls an der Rurtalstraße stand. Ob sie daraus etwas entwendeten, wird noch ermittelt.

