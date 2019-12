Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 28.12.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Meldungen

Delikte/Straftaten:

Übach-Palenberg - Einbruch

In der Zeit 27.12.2019, 14:45 Uhr bis 19:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus auf der Hasenbuschstraße ein und durchsuchten alle Räume. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen zumindest Schmuck.

Hückelhoven - Einbruch

Einbrecher verschafften sich im Tatzeitraum 23.12.2019, 10:00 Uhr bis 27.12.2019, 13:45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung auf der Straße "Im Siel". Es wurden sämtliche Schränke, Kommoden etc. geöffnet - über erlangtes Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt.

Hückelhoven - Einbruch (Versuch)

Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 24.12.2019, 10:00 Uhr und dem 25.12.2019, 18:00 Uhr, vergeblich, in ein Haus auf dem Schibsler Weg einzudringen. Sie konnten sich unerkannt vom Tatort wieder entfernen.

Gangelt - Einbruch (Versuch)

In der Nacht zum 27.12.2019 scheiterten bislang unbekannte Täter bei dem Versuch, in eine an der Bundesstraße gelegene Gaststätte einzusteigen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

