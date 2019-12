Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Kupfer-Fallrohren einer Dachrinne und eine Sachbeschädigung eines Kraftfahrzeuges in Sande

Wilhelmshaven (ots)

sande. Im Zeitraum vom 18.11., 08.00 Uhr bis 22.11.2019, 16.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere Fallrohre aus Kupfer der Dachrinne eines Wohnhauses in der Straße Neu-Marienhausen in Sande.

Außerdem zerstörten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 04.12.2019, die Heckscheibe eines in der Straße Am Schwarzen Brack ordnungsgemäß geparkten VW Golf.

In beiden Fällen bittet die Polizei Sande unter der Rufnummer 04422/684 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell