POL-FR: Rheinfelden: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Offensichtlich großes Glück hatte ein 2jähriges Mädchen am Montag, 22.07.19, gegen 14.45 Uhr, in der Martin-Luther-Straße in Rheinfelden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich das Mädchen auf einem Spaziergang mit der Großmutter losgerissen haben und unvermittelt auf die Straße gelaufen sein. Hier stieß es mit einem Auto zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen nur leicht verletzt. Es wurde ins Krankenhaus verbracht.

