Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbrüche

Hückelhoven/Kleingladbach (ots)

In zwei Häuser am Veilchenweg brachen unbekannte Täter am 26. Dezember (Donnerstag) ein. Zwischen 9.30 Uhr und 15.15 Uhr wurden die Wohnungen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

