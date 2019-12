Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahme nach Einbruch in Bäckerei

Übach-Palenberg (ots)

In eine Bäckerei an der Friedrich-Ebert-Straße wurde am Freitag, 27. Dezember, gegen 2.30 Uhr eingebrochen. Als die alarmierten Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, flüchtete eine männliche Person aus dem Gebäude. Seine Beute, diverse PET-Flaschen und Nahrungsmittel, warf er weg und versuchte fußläufig zu entkommen. Nach kurzer Verfolgung konnten ihn die Polizisten stoppen und vorläufig festnehmen. Sie brachten den 22-jährigen Übach-Palenberger zur Wache und stellten das Diebesgut sicher.

In der gleichen Nacht wurde auch versucht in ein Schnellimbissrestaurant an der Friedrich-Ebert-Straße einzudringen. In diesem Fall hielt die Eingangstür aber der Gewalteinwirkung stand. Ob der junge Übach-Palenberger auch diese Tat begangen hat, wird derzeit noch überprüft.

