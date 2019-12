POL-HS: Pressebericht Nr. 360 vom 26.12.2019

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Übach- Palenberg - Band eines Einfamilienhauses Aus bislang ungeklärter Ursache brach am 26.12.2019, gegen 02.00 Uhr, in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Personen in dem Haus, die sich auf den Balkon flüchten konnten. Dort konnten sie leicht verletzt von der Feuerwehr gerettet werden. Alle drei wurden vorsorglich in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Nachbarhäuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Versuchter Einbruch in Lager Am 25.12.2019, 22.52 Uhr, drang eine unbekannte Person widerrechtlich auf das Gelände eines Kfz- Betriebes im Industriegebiet an der Rheinstraße in Hückelhoven ein. Als der Geschädigte vor Ort eintraf flüchtete die Person unerkannt mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Die Person war männlich mit kräftiger Statur und trug eine dunkle Hose, eine Kappe und einen dunklen Kapuzenpullover.

Hückelhoven - mehrere Weihnachtsmarktbuden aufgebrochen In der Zeit vom 24.12.2019, 22.30 Uhr bis zum 25.12.2019, 15.00 Uhr brachen Unbekannte mehrere Holzbuden des Weihnachtsmarktes am Rathaus in Hückelhoven auf. Diebesgut waren diverse Gläser mit dem "Haldenzauber" - Logo.

