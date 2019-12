Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen auf Friedhof

Jugendliche Täter von Zeugen gestellt

Geilenkirchen (ots)

Am Donnerstag (26. Dezember) hörten Zeugen auf dem Friedhof an der Straße Kraudorf laute Geräusche. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass sich zwei Jugendliche auf dem Gelände aufhielten und ein Blumenkübel, eine Grablampe und ein Kerzenständer beschädigt waren. Die Polizei wurde informiert und die Beamten nahmen die beiden 15-Jährigen aus Geilenkirchen in Gewahrsam. Sie waren alkoholisiert und wurden nach Feststellung ihrer Personalien den Erziehungsberechtigten übergeben. Wegen der Sachbeschädigungen wurde eine Anzeige gefertigt.

