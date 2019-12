Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Elektrofahrräder aus Gartenhaus gestohlen

Wegberg-Arsbeck (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Freitag (27. Dezember) in ein Gartenhaus auf einem Grundstück an der Bücher Straße ein. Anschließend stahlen sie daraus zwei schwarze E-Bikes der Marke Cube.

Am Morgen des 27. Dezember wurde auch festgestellt, dass unbekannte Täter an der Heuchterstraße verschiedene Gärten betreten hatten. Dabei wurden Maschendrahtzäune beschädigt und unverschlossene Gebäude/Schuppen betreten. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist bisher noch nicht bekannt.

