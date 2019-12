Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weihnachtsbaumskulptur umgekippt/ Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven (ots)

Anwohner meldeten am Sonntag (29. Dezember), dass die Weihnachtsbaumskulptur an der Straße Rathausplatz offenbar durch unbekannte Täter umgekippt worden war. Es handelt sich um ein Metallgestänge mit Lichterketten. Dieses war zuvor mit Schrauben an den Pflastersteinen befestigt. Die Metallstangen waren nach der Tat deutlich verbogen und mehrere Pflastersteine fehlten oder waren aus dem Boden gerissen worden. Zudem stahlen die Täter etwa 5 Meter Stromkabel vom Gestell. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell