Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag (30.01.2020) in eine Bäckerei an der Daimlerstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 19.30 Uhr und 05.25 Uhr vermutlich durch das Aufdrücken einer Schiebetüre ins Ladeninnere. Dort zertrümmerten sie vier Sparschweine und stahlen das Kleingeld in Höhe von etwa zehn Euro. Sie entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

