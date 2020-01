Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch (29.01.2020) in eine Gaststätte an der Kronprinzstraße eingebrochen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte gegen 03.20 Uhr eine offenstehende Seitentüre der Gaststätte und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden an der Türe Aufbruchsspuren, die Räumlichkeiten der Gaststätte wirkten jedoch unberührt. Offenbar hatten die Täter nach dem Aufbrechen der Türe von ihrem Vorhaben abgelassen und waren geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

