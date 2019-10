Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Stadtgebiet, 24.10.2019 Beleuchtungskontrollen bei Radfahrern/-innen

Landau (ots)

Am 24.10.2019, wurden im Stadtgebiet Landau zu unterschiedlichen Zeiten Fahrradfahrer/-innen kontrolliert. Der Focus der Kontrollen lag auf der ordnungsgemäßen Ausstattung der Fahrräder mit lichttechnischen Einrichtungen bzw. Reflektoren und deren Nutzung in der Dämmerung bzw. Dunkelheit. Es wurden insgesamt 20 Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei sieben Fahrrädern musste die fehlende oder defekte Fahrradbeleuchtung beanstandet werden. Vier Fahrradfahrer wurden wegen ihres Fahrverhaltens verwarnt. Am Hauptbahnhof in Landau wurde bei einer gemeinsamen Kontrolle mit der Bundespolizei einem alkoholisierten Radfahrer gegen 16.00 Uhr die Verkehrsteilnahme mit seinem Fahrrad untersagt werden. Das Fahrrad blieb verschlossen vor Ort, die Schlüssel wurden sichergestellt.

