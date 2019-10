Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach, Obergasse, 23.10.2019, 16.10 Uhr Verkehrsunfallflucht

Offenbach (ots)

Am 23.10.2019, zwischen 16.10 und 16.25 Uhr ereignete sich in Offenbach, vor dem Anwesen Obergasse 3, eine Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter VW Up wurde kurze Zeit nach dem Abstellen im linken Heckbereich beschädigt. Der/Die Verursacher/in hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell