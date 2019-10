Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht alter Messplatz

Landau (ots)

Am 24.10.2019, in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein PKW Peugeot Partner, braun, an der Stoßstange vorne rechts, beim Vorbeifahren gestreift, welcher in Landau auf dem alten Messplatz geparkt war. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen sollen sich bei der Polizei Landau unter 06341-2870 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Annweiler

PHK Becker



Telefon: 06346-964619

www.polizei.rlp.de/pd.landau



