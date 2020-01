Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Falschgeld bezahlt - 30 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (28.01.2020) einen 30 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in zwei Lebensmittelgeschäften in Stuttgart-Ost mit falschen 50 Euro-Scheinen bezahlt zu haben. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, dem vorgeworfen wird, im Oktober und November 2019 insgesamt siebenmal seine Einkäufe mit gefälschten Geldscheinen bezahlt zu haben. Bei der Durchsuchung seines Zimmers im Kreis Ludwigsburg beschlagnahmten die Beamten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Die Beamten setzten den 30-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

