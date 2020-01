Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Fahrer eines Mini ist am Dienstagmittag (28.01.2020) in der Schmidener Straße mit einer Stadtbahn kollidiert. Der Mini-Fahrer fuhr gegen 11.25 Uhr in der Schmidener Straße Richtung Fellbach. Auf Höhe der Einmündung der Straße In den Ringelgärten wollte er offenbar trotz Verbotes links abbiegen oder wenden. Dabei übersah er offensichtlich die neben ihm in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn, die sich auf einer Betriebsfahrt befand. Die Bahn stieß trotz Bremsung gegen die Fahrertür des Mini. Alle Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

