Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 02.09.19, ist es in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Menschen leicht und ein Kind schwer verletzt wurde.

Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 22-Jährige aus dem Kreis Dithmarschen gemeinsam mit einem 51-Jährigen aus dem Kreis Steinburg in einem Skoda den Adenauer Damm in Richtung B431. Als die 22-Jährige bremste, um in den Heussweg abzubiegen, fuhr ein Smart von hinten auf den Skoda auf. Durch den Aufprall verletzten sich beide Insassen des Skoda sowie zwei Insassen des Smarts, ein 23-Jähriger und eine 16-Jährige aus dem Kreis Pinneberg, leicht. Ein 3-jähriges Kind, das sich ebenfalls im Smart befand, wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10000 Euro.

Der Smart verfügt über lediglich zwei Sitzplätze. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war das 3-jährige Kind in dem Smart nicht ordnungsgemäß gesichert. Die genauen Umstände klären nun die Verkehrsermittler des Polizeireviers Elmshorn.

