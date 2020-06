Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 21.06.2020 - 22.06.2020

Ein 40jähriger Einbecker entsorgte zum wiederholten Mal seinen Haus-,Bio- und Plastikmüll in Säcken an einer städtischen Mülltonne. Nach Entsorgung durch den kommunalen Bauhof wurden mehrere persönliche Schreiben mit Adresse des Betroffenen in den Säcken aufgefunden. Die Polizei in Einbeck leitete gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell