Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Harpstedt - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Am 22.02.2020 zwischen 18:00 und 20:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in Groß Ippener, Ippener Kämpe. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach Zerstören einer Fensterscheibe Zutritt zu einer an ein Wohnhaus angrenzenden Werkstatt. In der Werkstatt wurden diverse Gegenstände umgeworfen. Den Tätern gelang es jedoch nicht in das Wohnhaus einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

