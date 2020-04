Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200414 - 0344 Frankfurt-Nordend: Raub aus Wohnung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 13. April 2020, gegen 18.05 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 50-jährigen Frau in der Berger Straße. Im Hausflur standen zwei ihr unbekannte Männer, die angaben, Handwerker zu sein.

Einer der Täter überreichte dann der sehbehinderten 50-Jährigen einen Umschlag, den diese einem Nachbarn übergeben sollte. Als die Geschädigte jedoch merkte, dass der Umschlag leer war, forderte sie die beiden Männer auf, sie in Ruhe zu lassen und sich zu entfernen. Die Täter stießen die Frau jedoch in ihre Wohnung zurück und entwendeten deren Handtasche, die in der Nähe der Tür auf einer Kommode stand. Glücklicherweise blieb die 50-jährige Dame trotz der Gewaltanwendung unverletzt. Die beiden Täter rannten aus dem Haus und flohen in unbekannte Richtung.

Bei ihnen soll es sich um jüngere Männer von normaler Statur gehandelt haben, von denen der Wortführer einen russischen Akzent hatte. Beide sind etwa 180 cm groß und trugen dunkle Oberbekleidung. Bei dem Raubgut handelt es sich um eine hellblaue Tasche mit Fransen und Druckknopfverschluss. Darin befanden sich u.a. ein mehrfarbiges Portemonnaie mit Behindertenausweis, ca. 35 EUR Bargeld, eine Krankenkassenkarte, eine Kreditkarte und eine EC-Karte.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551299 zu melden.

