Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200414 - 0343 Frankfurt-Bockenheim: Festnahme eines 21-Jährigen

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge konnte am Montag, den 13. April 2020, gegen 12.30 Uhr, in der Varrentrappstraße, in Höhe des Anwesens Nummer 47, eine zunächst unbekannte Person dabei beobachten, wie diese durch die Beifahrertür aus einem Pkw einen Pullover, eine Sonnenbrille und eine Dashcam (Schadenssumme ca. 250 EUR) entwendete.

Der Zeuge sprach den Täter auf sein Verhalten an, woraufhin dieser in Richtung Straßenbahnhaltestelle Varrentrappstraße floh. Der Zeuge verfolgte ihn und konnte den Tatverdächtigen stellen. Dieser drohte dem Zeugen daraufhin, ihn "zu spritzen", denn er habe Hepatitis C. Tatsächlich konnten dann bei seiner Festnahme drei Spritzen in einer Metallbox aufgefunden werden, welche Blutanhaftungen aufwiesen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Wohnsitzlosen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell