Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200413 - 0341 Frankfurt-Westend: Festnahme nach Diebstahl aus Wohnung

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 40-jährige, wohnsitzlose Frau wird beschuldigt, am Montag, den 13. April 2020, gegen 01.00 Uhr, in ein Haus in der Savignystraße eingedrungen zu sein. Über den Garten gelangte sie über eine Treppe zum 1. Obergeschoss. Durch die offenstehende Tür ging sie in die Wohnung und brachte einen Fotoapparat und einen Laptop (Gesamtwert ca. 2.000 EUR) in ihren Besitz. Dabei wurde sie von einem der Söhne des 56-jährigen Geschädigten überrascht und flüchtete sofort aus dem Haus. Der 56-Jährige verfolgte nun zusammen mit seinen beiden Söhnen die Frau und traf dabei auf eine Funkstreife, die sich nun ebenfalls einschaltete. Einem der Söhne gelang es an der Ecke zur Rheinstraße, die Frau zu stellen, festzuhalten und schließlich der Polizei zu übergeben.

