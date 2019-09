Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Aufbrüche in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch, 18. September 2019, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 19. September 2019, 7:15 Uhr, auf unbekannte Weise Zugang zu einem VW Fox.

Aus dem gelben VW, der in der Willy-Brandt-Straße abgestellt war, wurde ein Etui mit Dokumenten entwendet. Der Versuch der Täter, das Fahrzeug zu starten, schlug fehl.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 60 Euro geschätzt.

Weiterhin wurde in der Nacht zu Donnerstag ein VW Polo angegangen, der am Stadlander Platz abgestellt war. Aus dem grünen VW wurde aus dem Handschuhfach ein Portemonnaie entwendet. In diesem Fall ist die Schadenshöhe bislang unbekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht habe und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen (1119153 und 1120253).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell