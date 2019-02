POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen fiel Donnerstagnacht gegen 01.45 Uhr in der Aistegstraße ein 30-jähriger Autofahrer auf, der bei Erblicken des Streifenwagens mit quietschenden Reifen losfuhr, in die Flugplatzstraße einbog und schließlich auf einem Parkplatz sein Fahrzeug abstellte. Der Fahrer stieg sofort aus und wollte flüchten, konnte jedoch durch die Beamten ergriffen und festgehalten werden. Hierbei konnte bei dem Mann von den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb sie einen Alkoholtest durchführten, der 2,5 Promille ergab. Daraufhin veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein.

Friedrichshafen

Versuchter Diebstahl

Zwei unbekannte Täter versuchten am Mittwoch gegen 23.00 Uhr an einem Verkaufshäuschen eines Landwirtes an der K 7735 eine Frontedelstahlplatte der Bezahleinheit aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel 07541/701-0, zu informieren.

Friedrichshafen

Kontrollaktion

Im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollaktion der Bundespolizei, des Zolls und des Polizeireviers Friedrichshafen wurden am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr die Insassen mehrere Fernreisebusse und Personen kontrolliert. Hierbei konnten zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden, vier Personen mussten die Beamten wegen Aufenthaltsermittlungen auf das Polizeirevier begleiten.

Friedrichshafen

Kurzzeitige Sperrung des Riedleparktunnels

Wegen eines gemeldeten Fahrzeugbrands im Riedleparktunnel rückte die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen und der umliegenden Gemeinden am Mittwoch gegen 18.15 Uhr aus. Bei der Überprüfung des Tunnels konnte kein brennendes Fahrzeug festgestellt werden. Der ausgelöste Kohlendioxid-Alarm und die Sperrung des Tunnels konnte nach negativer Messung durch die Feuerwehr wieder frei gegeben werden. Die Ursache der Rauchentwicklung ist bislang unbekannt.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung Inselstraße /Schmiedstraße /Andreas-Hofer-Straße ereignet hat. Eine 33-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Inselstraße stadtauswärts, als sie vermutlich infolge Sekundenschlafs geradeaus über die abknickende Vorfahrtsstraße hinweg in die Schmiedstraße fuhr. Hier kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der stark beschädigte Pkw musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Salem

Wohnungseinbruch

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter Mittwochabend zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Weildorfer Straße verschafft und die Wohnräume durchsucht. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Personen, die in dem fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Beamte des Polizeireviers kontrollierten am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in einem Ortsteil von Überlingen eine Autofahrerin, die zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass die 16-jährige Teenagerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Auf dem Beifahrersitz saß ein Familienangehöriger, der zugelassen hatte, dass das Mädchen im öffentlichen Straßenverkehr mit seinem Pkw fuhr. Beide Personen werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Überlingen

Arbeitsunfall

Ein 31-jähriger Mechaniker erlitt am Mittwoch gegen 13.00 Uhr bei Arbeiten mit einem Akkuschrauber schwere Verletzungen, als sich ein Arbeitshandschuh darin verfing. Durch die Drehbewegung wurde das Endglied eines Fingers abgetrennt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und der Rettungskräfte wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Markdorf

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Lkw-Lenker zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 18.00 Uhr in der Jahnstraße begangen hat. Er streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen abgestellten BMW mit der Ladebordwand des Lkw und fuhr anschließen weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, entgegen.

