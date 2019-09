Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auffahrunfall in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 31-Jährige aus Ovelgönne bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 19. September 2019, gegen 19:10 Uhr, in Ovelgönne zu.

Die 31-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Mittelorter Straße in Fahrtrichtung Oldenburg unterwegs. In Höhe der Einmündung Am Kirchenmoor übersah sie, dass eine vor ihr fahrender 41-Jährige aus Ovelgönne ihren Pkw verlangsamte, um nach links abzubiegen. Es kam zum Auffahrunfall, wobei sich die 31-Jährige leicht verletzte.

Ein Feuerwehrfahrzeug, das über die entstandenen Trümmerteile fuhr, wurde ebenfalls leicht beschädigt. Die Sachschäden wurden auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

