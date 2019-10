Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Scheiben an Schule eingeschlagen

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr bis Sonntag, 08.30 Uhr schlugen unbekannte Täter drei Scheiben an der Fensterfront der Sekundarschule an der Ulmenallee ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Blomberg unter der Telefonnummer 05235 - 96930

