POL-E: Essen: Mutmaßliche Betrüger scheitern beim Verkauf gefälschter Handys auf der Straße - Aufmerksamer Passant ermöglicht vorläufige Festnahmen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Freitagnachmittag (11. September, gegen 15 Uhr) versuchten zwei Männer (42,42) einem Passanten (40) auf der Ribbeckstraße gefälschte Smartphones zu verkaufen - der 40-Jährige wurde aber schnell misstrauisch und verständigte stattdessen die Polizei.

Der 40-Jährige lief die Ribbeckstraße in Richtung Schützenbahn entlang, als er von den beiden Männern angesprochen wurde. Diese boten ihm ein iPhone für 400 Euro an, welches auf Nachfrage von den Männern eindeutig als Originalgerät ausgewiesen wurde. Als der 40-Jährige sich das Handy anschaute, kamen ihm sofort deutliche Zweifel an dieser Aussage und er verhielt sich geradezu vorbildlich: er verständigte den Notruf der Polizei.

Die Beamten konnten die beiden Männer vor Ort antreffen und sowohl sie als auch ihre Taschen durchsuchen. Dabei fanden sie mehrere Smartphones (sowie Zubehör), die sich bei genauerem Hinsehen als Plagiate entpuppten. Zudem gab der 40-Jährige an, er habe schon einige Tage zuvor beobachtet, wie die beiden Männer etwas an Passanten verkauft hätten. Ein Mädchen sei ihm außerdem am Donnerstagmittag weinend auf einer Parkbank an der Ribbeckstraße sitzend aufgefallen - es habe ihm erzählt, dass zwei Männer ihr ein gefälschtes iPhone verkauft hätten.

Die beiden 42-jährigen Männer wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.

In dem Zusammenhang warnt die Polizei davor, auf der Straße derartige Käufe zu tätigen. Oftmals sind die angebotenen Telefone oder ähnliche Waren von geringem Wert. Ob es sich um Originale oder Plagiate handelt, ist teilweise auf den ersten Blick nicht sofort auszumachen.

Personen, die weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder womöglich selbst Opfer dieser Straftat geworden sind, melden sich bitte umgehend bei der Polizei unter der 0201/829-0./SyC

