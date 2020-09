Polizei Essen

POL-E: Essen: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall zwischen Kleinstwagen und Linienbus

Essen (ots)

45357 E.-Gerschede: Am Freitagnachmittag (11. September, 16:50 Uhr) stießen auf der Donnerstraße/Münstermannstraße ein weißer VW Up und ein Linienwagen zusammen, dabei wurde ein 19-jähriger Fahrgast schwer verletzt.

Die 71 Jahre alte Fahrerin des VWs befuhr die Donnerstraße in Richtung Dellwig. An der Münstermannstraße wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei offenbar den Linienbus, der in gleicher Fahrtrichtung ersatzweise für die Straßenbahn auf der Schienenspur fuhr.

Der Busfahrer (40) versuchte zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Dabei stürzte ein 19-jähriger Fahrgast und verletzte sich schwer. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden und verblieb dort stationär./SyC

