Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Computer und Kameras entwendet

Bocholt (ots)

Auf elektronische Geräte abgesehen hatten es Unbekannte am Wochenende in Bocholt. Die Täter hatten sich auf ungeklärte Art und Weise Zugang zu einem Lagerraum an der Adenauerallee verschafft. Aus diesem entwendeten sie einen Laptop, zwei Tablet-Computer und mehrere Kameras. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Montag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

