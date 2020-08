Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Parkplatzrempler - Verursacher fährt weg

Gescher (ots)

Einen schwarzen Fiat 500 X hat ein Unbekannter am Sonntag in Gescher angefahren. Die Geschädigte hatte gegen 13.00 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hofstraße geparkt. Im Anschluss einer Fahrt nach Borken-Gemen habe sie den Wagen zunächst auf einem Parkplatz an der Josef-Wittenbrink-Straße abgestellt, gab die Geschädigte an. Gegen 16.00 Uhr habe sie wieder auf dem Parkplatz an der Hofstraße geparkt. Dort sei ihr der Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugecke aufgefallen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

