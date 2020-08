Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Wessum - Namenstafel an Schule angezündet

Ahaus (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in Wessum eine Namenstafel der Gottfried-von-Kappenberg-Schule angezündet. An drei Stellen wurde das Feuer an der unteren Kante des an der Gebäudewand angebrachten Schildes entfacht. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Gebäude an der Schulstraße über. Der Schaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

