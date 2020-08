Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallverursacher flüchtet

Heek (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag letzter Woche (13.08.2020) in Heek hinterlassen. Der Geschädigte hatte gegen 10.00 Uhr seinen grauen Toyota auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Stroot abgestellt. Gegen 10.25 Uhr bemerkte er den Schaden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen roten sportlichen Pkw der Marke Ford. Das Auto hat eine Beschädigung an der Beifahrertür beginnend bis zum Heck verlaufend. Im Fahrzeug saßen zwei Personen, wobei der Fahrer von Zeugen als 40 bis 50 Jahre alten Mann beschrieben wurde. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

