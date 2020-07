Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Aufbruch

Zweibrücken (ots)

Am Freitagabend kam es zwischen 19 Uhr und 19:55 Uhr der Straße "Speckgärten" in zu einem Pkw-Aufbruch. An einem vor der Tierklinik geparkten Opel Corsa wurde die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und aus einer Tasche eine Geldbörse und ein Handy entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 300 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet unter Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de sachdienliche Hinweise. | pizw

