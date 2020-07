Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkohol

Zweibrücken (ots)

Am Freitagmittag kam es in der der Schlachthofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem alkoholisierten Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Gegen 13 Uhr befuhr der 58-jährige Fahrradfahrer den Gehweg in Richtung Ixheimer Straße und kollidierte mit einem 19-jährigen Anwohner, der gerade aus der Hauseingangstür seiner Wohnung gekommen war. In der Folge stürzten beide zu Boden und das Fahrrad fiel gegen einen parkenden Pkw. Beide Personen wurden nicht verletzt und es entstand nur geringer Sachschaden. Ein Alkotest beim Fahrradfahrer ergab einen Wert von 1,61 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332 / 976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell