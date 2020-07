Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fischbach bei Dahn (ots)

Am frühen Nachmittag des 10.07.2020 Uhr befuhr eine 36-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Elsass mit ihrem Pkw einen Waldwirtschaftsweg in Fischbach bei Dahn. Als ein Fuchs die Fahrbahn querte, verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. /pidn

