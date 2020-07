Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW zerkratzt

Wilgasrtswiesen - Hermersbergerhof (ots)

Am 10.07.2020 gegen 16 Uhr parkte eine 54-Jährige Fahrzeugführerin aus Baden-Württemberg ihren dunkelgrauen PKW, Fiat Scudo mit der Ortskennung "CW" auf dem Wanderparkplatz zum Luitpoldsturm am Hermersbergerhof. Als sie gegen 18:30 Uhr an ihren Pkw zurückkam, stellte sie fest, dass unbekannter Täter sowohl Fahrer- als auch Beifahrerseite über die komplette Länge des Fahrzeuges zerkratzten.

Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Dahn unter der Tel. 06391/916-0 oder pidahn@polizei.rlp.de zu richten. /pidn

