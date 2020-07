Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschwindigkeitskontrollen

Bruchweiler-Bärenbach - Hinterweidenthal - Münchweiler a.d. Rodalb - Dahn-Reichenbach (ots)

Aufgrund aktueller Bürgerbeschwerden über zu schnell fahrende Fahrzeugführer wurden am Vormittag des 09.07.2020 in der Hauptstraße in Bruchweiler-Bärenbach, der Wartbachstraße in Hinterweidenthal, der Prinzregentenstraße in Münchweiler a.d. Rodalb und in der Industriestraße bei Dahn-Reichenbach jeweils Laserkontrollen durch die Polizeiinspektion Dahn in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Pirma-sens durchgeführt. Insgesamt wurden so 44 verkehrsrechtliche Fehlverhalten von Fahrzeugführern festgestellt. /pidn

