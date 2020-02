Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Kleingartenparzelle +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zu einem Einbruch in eine Parzelle eines Kleingartenvereines in der Friedlandstraße in Delmenhorst kam es im Zeitraum von Samstag, 15. Februar 2020, 13:00 Uhr, bis Montag, 17. Februar 2020, 12:30 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über ein Fenster der Parzelle und entwendeten diverse Arbeits- sowie elektronische Geräte.

Der Schaden wurde auf 1.450 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Nummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen. (00209742)

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell