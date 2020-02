Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw zerkratzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein grauer Passat wurde am Montag, 17.Februar 2020, im Zeitraum von 08:10 Uhr bis 17:25 Uhr in der Lange Straße in Delmenhorst beschädigt.

Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Montag, gegen 08:10 Uhr, auf dem rückwärtigen Parkplatz der Sparda-Bank abgestellt. Als er gegen 17:25 Uhr, zu seinem Passat zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug an der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt war.

Der entstandene Schaden wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Nummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen. (00203964)

