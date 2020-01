Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kohlenstoffmonoxid-Warnmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Mönchengladbach-Pongs, 28.02.2020, 07:17 Uhr, In der Aue (ots)

In einem Mehrfamilienhaus auf der Straße "In der Aue" kam es heute Morgen zu einem Feuerwehreinsatz. Hier hatte in einer Wohnung, nach Anspringen der Heizungstherme, ein Kohlenstoffmonoxid-Warnmelder ausgelöst. Daraufhin alarmierten die Mieter sofort die Feuerwehr, stellten die Heizungstherme aus, leiteten erste Lüftungsmaßnahmen ein und verließen ihre Wohnung.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnung mit einem Kohlenstoffmonoxid-Messgerät, konnten aber keine erhöhte Konzentration feststellen. Der Warnmelder war ebenfalls nicht mehr aktiv. Die Bewohner wurden daraufhin aufgefordert die Therme vorsorglich durch eine Fachfirma kontrollieren zu lassen. Weitere Maßnahmen waren zum Glück durch das umsichtige Verhalten der Bewohner nicht erforderlich.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Kohlenstoffmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas und entsteht bei fast jeder Verbrennung, vornehmlich bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen. Bereits geringe Mengen von Kohlenstoffmonoxid können - aufgenommen über die Atemluft - zu Vergiftungen führen. Kohlenstoffmonoxid-Warnmelder können bereits geringe Konzentrationen feststellen und Bewohner warnen und somit Schlimmeres verhindern.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

