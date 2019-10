Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Haiterbach- Absauganlage in Brand geraten.

Haiterbach (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Haiterbach musste am Dienstag gegen 2 Uhr in die Industriestraße ausrücken. Dort war in einer Firma ein Brand ausgebrochen. An einer im Freien stehenden Absauganlage hat sich vermutlich der abgesaugte Bohrstaub entzündet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand kein Gebäudeschaden.

