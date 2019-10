Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- Kran in Oberleitung geraten

Pforzheim (ots)

Am Montag ist der 41-jährige Fahrer eines Autokrans auf der Baustelle des Eisenbahntunnels an der Königsbacher Landstraße kurz vor Mitternacht mit seinem Lastarm in eine Oberleitung geraten. Dadurch floss der Strom durch den Kran, der am Boden auf einem Betonabweiser übersprang und dort einen Brand verursachte. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und nicht verletzt, wurde aber zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Berufsfeuerwehr löschte die Flammen. Glücklicherweise wurde lediglich die Schutzhülle der Oberleitung beschädigt, so dass es zu keinen Stromausfällen kam. Der Leitungsschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

