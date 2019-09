POL-ESW: Pressebericht vom 02.09.19

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 31.08.19, 15:00 Uhr und dem 01.09.19, 11:50 Uhr in der Chattenlohstraße in Weidenhausen. In diesem Zeitraum wurde der Außenspiegel eines dort am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Ford Focus angefahren und zusätzlich noch im Bereich der Tür beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner, der die B 27 in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf befuhr. Das Tier lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Schaden von 750 EUR.

Einbrüche

Am 30.08.19 drangen unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr in eine Gaststätte in Meißner-Germerode in der Straße "Im Rasen" ein. Hierzu wurde ein Fenster geöffnet, um in die Gaststätte einzusteigen. Im Tresenbereich wurde der dort angebrachte Sparfachkasten gewaltsam geöffnet und die Sparfächer geleert. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich vergangene Nacht in der Thüringer Straße in Eschwege in den Räumen des Vereins "Aufwind e.V.". Um 01:43 Uhr wurde der Alarm in einem Büro ausgelöst, nachdem unbekannte Täter eine Fensterscheibe eingeworfen haben. Im Büroraum wurde noch ein Rollcontainer durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Kriminalpolizei unter 05651/925-0 entgegen

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 31.08.19, 22:00 Uhr und dem 01.09.19, 09:45 Uhr in der Eschweger Straße in Witzenhausen-Wendershausen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Flüchtige in Richtung Witzenhausen, kam dann auf die Gegenfahrspur, wo es zum Zusammenstoß mit einem dort ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw Skoda Superb kam. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite des Skoda erheblich beschädigt: Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR beziffert. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

Raub

Um 11:10 Uhr ging ein 26-Jähriger aus Witzenhausen zu Fuß den Fußweg "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen. Ihm entgegen kam in Höhe des Aldi-Marktes ein amtsbekannter und stark alkoholisierter 39-Jähriger aus Witzenhausen. Dieser fragte den ihm entgegenkommenden 26-Jährigen nach einer Zigarette, der jedoch ablehnte. Der 39-Jährige versetzte ihm daraufhin einen Faustschlag in die Magengegend und entwendete aus der Brusttasche des Hemdes eine angebrochene Zigarettenpackung samt Feuerzeug und entfernte sich schnellen Schrittes in Richtung Innenstadt. Der 26-Jährige verfolgte diesen und warf dabei mit Pflastersteinen nach den 39-Jährigen, ohne diesen zu treffen. Die von einem Zeugen alarmierte Polizei konnte den 39-Jährigen auf dem Marktplatz kurz darauf festnehmen (Alkoholtest: ca. zwei Promille) und die Zigaretten wieder aushändigen. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Raub.

