POL-ESW: Pressemeldung 29.08.2019-2

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Wildunfall

Gestern Morgen gegen 08.20 Uhr kollidierte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Werra-Suhl-Tal auf der Bundesstraße B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege mit einem Waschbären. Dadurch entstand an dem Pkw Sachschaden in Höhe von 1000.-EUR.

Verkehrsunfallflucht

In Bischhausen im Friedhofsweg hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von gestern Nachmittag, 17.00 Uhr bis heute Morgen, 07.00 Uhr vmtl. beim Rangieren den Zaun am Friedhof beschädigt. Beschädigt wurden 3 einbetonierte Metallzaunpfosten und ca. 3 Meter Maschendrahtzaun mit einer Sachschadenshöhe von ca. 500.-EUR Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl aus Pkw

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochmittag, 13.00 Uhr und Mittwochnachmittag, 16.00 Uhr aus einem unverschlossenen Pkw Mercedes Vito eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz der Werraland Werkstätten in Eschwege in der Straße Hessenring geparkt. Das Stehlgut umfasst u.a. Bank-und Kreditkarten, diverse Ausweise und Karten sowie 100.-EUR Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Gestern Nachmittag gegen 16.15 Uhr blieb ein 34-jähirger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Lkw beim Einfahren in eine Tiefgarage in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau an einer Höhenbegrenzung hängen. Da die Höhenbegrenzung der Tiefgarage bei der Kollision aus der Verankerung gerissen wurde, kam es zusätzlich zu einer Beschädigung an der Gasleitung und einer Fluchtwegbeschilderung. Insgesamt wurde durch den Lkw ein Sachschaden von 600.-EUR verursacht, an dem Lkw selbst entstand kein Schaden.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl aus Büroraum

Am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 und 19.30 Uhr entwendeten Unbekannte aus dem Büroraum eines Bioladens in der Walburger Straße in Witzenhausen eine Geldbörse u.a. mit Bank-und Kreditkarten und 60.-EUR Bargeld. Die Diebe entnahmen die Geldbörse aus einer Fahrradtasche, die in dem Büroraum abgestellt war. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Zu einer Sachbeschädigung an Pkw im Laubenweg in Witzenhausen kam es bereits letzte Woche zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr und Samstagmorgen, 09.30 Uhr. Die Täter zerkratzten auf dem Lidl-Parkplatz einen blauen Pkw Fiat Punto am rechten Kotflügel und der Beifahrertür und brachen an dem Pkw zudem beide Außenspiegel ab. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000.-EUR. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Ergänzung zur PM Sachbeschädigung zum Nachteil "Pro Witzenhausen GmbH" (29.08.2019, 10:48 Uhr)

Die Unbekannten, die in einer Hütte des Kirschenerlebnispfads (Station 10) Am Warteberg in Witzenhausen offenbar mehrfach randalierten, haben in einem Tatzeitraum der von August 2019 bis zum 18.05.2019 zurückreicht u.a. Kunststoffstühle abgebrannt, Tische und Bänke aus der Inneneinrichtung durch Anritzen beschädigt, Plakate abgerissen und diverse Gegenstände beschmiert. Dadurch entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 1500.-EUR. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

