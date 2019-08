Polizei Eschwege

POL-ESW: Bedrohung, Sachbeschädigung

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung vom 29.07.19, um 18:00 Uhr, an der Pump-Track-Anlage in Eschwege bittet die Polizei in Eschwege um Hinweise auf die Tatverdächtigen, da es auch zu einer Bedrohung gegenüber einer Mitarbeiterin der Stadt Eschwege kam. Vorausgegangen war, dass die Mitarbeiterin eine Jugendliche ansprach, die mit einer abgebrochenen Glasflasche etwas in den dortigen Tisch ritzte. Darauf angesprochen, dieses zu unterlassen, wurde durch deren männlichen Begleiter gegenüber der Geschädigten Drohungen ausgesprochen. Dabei brüllte er, dass er Sie an den nächsten Baum aufhängen würde, wenn Sie nicht sofort verschwände. Diese Drohung wiederholte er nochmal und zeigte dabei in Richtung eines Baumes. Die Personen entfernten sich dann und begaben sich in Richtung eines anthrazitfarbenen Kleinbusses der Marke Mercedes (V-Klasse AMG Line) mit Esw-Kennzeichen, welches auf der anderen Seite der Anlage stand. Das Mädchen (Sachbeschädigung) ist ca. 15 -17 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren. Sie trug ein bauchfreies Shirt und eine dunkle Hose (Leggins) mit Seitenstreifen. Der Mann (Bedrohung) ist ca. 20 Jahre alt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell