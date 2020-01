Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autofahrer zieht "Achten" auf Rasenfläche des Flugmodellclubs

Bücken (ots)

(opp) Irgendwann am vorletzten Wochenende driftete ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw auf dem Vereinsgelände des Hoyaer Flugmodellclubs in Bücken/Stendern. Durch das Ziehen von "Achten" entstand an der Grasnarbe ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Das Polizeikommissariat Hoya bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell