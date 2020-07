Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Smartphone und Kopfhörern

Pirmasens (ots)

Am 10.07.2020, gegen 16:37 Uhr, wurden auf dem Schulhof der Horebschule in Pirmasens ein Smartphone (Samsung Galaxy S10) sowie kabellose Kopfhörer aus einem Turnbeutel entwendet, währen der Geschädigte dort mit Freunden Fußball spielte. Der Turnbeutel lag am Spielfeldrand. Tatverdächtig ist ein bislang unbekannter Mann, der sich am Spielfeldrand aufgehalten haben soll. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

